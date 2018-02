Wall Street toont herstel na koersval

Video Dit is de uitvinding uit Hardenberg die je huis verwarmt zonder gas

22:12 HARDENBERG/VRIEZENVEEN - Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Gasgestookte cv-ketel eruit, de elektrische Ecoliner erin. Klaar is Kees. Uitvinder Will Schottman, die een bedrijf in Hardenberg heeft, is overtuigd van zijn vinding die in Vriezenveen werd getest.