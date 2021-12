Wat mij betreft hoeven we elkaar niet te missen

Ruim vijf jaar geleden kreeg ik van deze krant de vraag of ik een column wilde schrijven over financiële psychologie. Een mooie opdracht: wetenschappelijk onderzoek toont aan hoe belangrijk de invloed van psychologie is op de economie. Weg met de homo economicus, het mensbeeld waarin we vooral economische wezens zijn, altijd rationeel en vooral gericht op bevrediging van onze eigen behoeftes. Wie meer wil begrijpen van economie, moet erkennen dat mensen soms keuzes maken die niet in hun eigen belang zijn. De ene keer uit empathie, de andere keer uit menselijke zwakte.