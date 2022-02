Waterschappen willen alternatief voor contracten met het Russische Gazprom

De waterschappen voorzien voor een groot deel in hun eigen energiebehoefte, maar hebben ook nog gas nodig van externe partijen. Een aantal schappen heeft een contract gesloten met Gazprom, omdat dat veruit de goedkoopste aanbieder was. Inkopers van de waterschappen onderzoeken nu hoeveel procent van het benodigde gas afkomstig is van Gazprom. ,,De situatie in Oekraïne is genoeg reden om de contracten te heroverwegen”, zegt de woordvoerster.

Probleem is volgens de Unie dat sommige andere energieleveranciers ook gas van Gazprom betrekken. ,,We willen onder meer van het ministerie weten wat daarin het beleid is, want het heeft geen zin om van leverancier te veranderen als dat uiteindelijk hetzelfde Russische staatsgas oplevert”, aldus de woordvoerster.

Energieneutraal

De waterschappen zijn al een paar jaar bezig met verduurzamen van hun werkprocessen. Rioolwaterzuiveringen werken al helemaal energieneutraal. De schappen wekken ook hun eigen groene gas en biogas op.

Samen zijn ze één van de grootste biogasproducenten van Nederland en produceren ze meer dan 130 miljoen kuub biogas per jaar. Dat is 25 tot 30 procent van de hele nationale productie. De Unie hoopt dat dat proces door de problemen met Gazprom nu in een stroomversnelling komt, zegt de woordvoerster.