We doemdenken wel over de economie, maar we handelen er niet naar

‘Een mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest’, stond op het schilderijtje dat vroeger bij mijn opa en oma op het toilet hing. Deze tegelwijsheid schiet door mijn hoofd als ik nadenk over onze economie in 2018. We zijn zo bang voor wat er kan gebeuren, dat we nauwelijks merkten hoe goed het dit jaar ging.



Want wat we op basis van de feiten best waanzinnige hoogtijdagen hadden kunnen noemen, werd in de media en door economen vooral omschreven als ‘het gaat goed, maar het kan elk moment afgelopen zijn’. Het Centraal Planbureau omschreef de economie dit jaar als: goed, maar de dreiging groeit. Deze krant kopte op Prinsjesdag zelfs dat er donkere wolken boven ons hangen, die de goede economische cijfers overschaduwen.