We gaan massaal gebukt onder het idee dat we niet zelfstandig mogen denken

Update Stakings­drei­ging bij grondperso­neel KLM nu cao-over­leg vastzit

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor grondpersoneel bij KLM zijn vooralsnog in een impasse beland. De maatschappij hoopt nog altijd op een snel akkoord, maar dat wordt lastig omdat de vakbonden niet op een lijn zitten. Platformmedewerkers van KLM dreigen ondertussen zonder tussenkomst van de bonden opnieuw tot actie over te gaan.

21 juni