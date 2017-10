We klagen wel over de zorgverzekeraar, maar stiekem zijn we héél tevreden

Hippe Nederlandse fietsen gaan de grens over

14:47 Het Nederlandse stadsfietsenmerk VanMoof heeft in een mum van tijd 2,5 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Ruim 1.000 beleggers - vooral mensen die zelf al zo'n fiets hebben - zijn ingestapt. Met het geld wil het bedrijf meer fietsen verkopen in het buitenland.