‘We tanken zes kilometer verderop in Duitsland, dat scheelt 20 cent per liter’

Conny: ,,We zijn voor een dubbeltje geboren, door veel studeren en hard werken zijn we nu minstens een kwartje.’’



Hans: ,,We komen allebei uit achterbuurten in Den Haag.’’



Conny: ,,Negentig procent van de kinderen ging naar de ambachtsschool of de huishoudschool.’’



Hans: ,,Ik heb 21 jaar in de avond gestudeerd, naast mijn werk. Zo heb ik onder meer het vwo gehaald en drie hbo-studies gedaan.’’



Conny: ,,Ik heb eerst mijn mavo-examen gehaald op de avondschool, daarna deed ik het vwo.’’