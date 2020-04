Judith: ,,We willen best een groter huis, maar daar hebben we geen geld voor. Gelukkig kunnen we voor 150 euro per jaar de zolder erbij huren van de VvE. Daar slapen wij en daar is de badkamer. De kinderen slapen twee aan twee in een kamertje met stapelbedden.’’



Angelo: ,,Dat gaat prima, zolang ze geen ruzie hebben.’’



Judith: ,,We hebben het gezellig met zijn allen, plus drie katten en de hamster.’’



Angelo: ,,Dierenvoer kopen we in de aanbieding.’’



Judith: ,,Ik speur naar koopjes. Als de wasverzachter in de aanbieding is, koop ik een heleboel flessen. Tegenwoordig laten we alles gratis bezorgen door Picnic. De boodschappen worden zelfs naar boven gebracht.’’



Angelo: ,,Gemiddeld laten we voor 75 euro per week bezorgen.’’