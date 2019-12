‘We willen samen maandelijks minimaal 5000 euro verdienen’

Rabo sluit geen automaten na plofkraak in Tubbergen

10:04 Rabobank is vooralsnog niet van plan om geldautomaten weg te halen uit dorpen en steden na twee plofkraakpogingen in de nacht van zondag op maandag, waaronder een in Tubbergen. De bank kondigde in 2017 al aan om maatregelen te nemen om geldautomaten beter te beschermen en criminelen te ontmoedigen.