Webwinkel Coolblue stelt beursgang tot nader order uit

Coolblue wilde eigenlijk deze maand de stap naar de beurs in Amsterdam maken. Daarbij zouden nieuwe aandelen worden uitgegeven om verdere groei te financieren. Het was de bedoeling dat daarmee 150 miljoen euro wordt opgehaald. Ook bestaande aandeelhouders zouden stukken verkopen.

,,De afgelopen maanden is door heel veel mensen ontzettend hard gewerkt aan de voorbereidingen, en wij waren er klaar voor. En daar wil ik iedereen heel hartelijk voor bedanken’’, zegt Zwart in een verklaring. Hij benadrukt dat hij nog altijd het volste vertrouwen heeft in de koers van het bedrijf.

De onderneming is voor 49 procent in handen van investeerder HAL, die eveneens tegenvallende marktomstandigheden noemt als reden om de beursplannen uit te stellen. Topman en medeoprichter Zwart bezit zelf ongeveer 50 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit heeft stukken in bezit.

Problemen

Onlangs meldde Het Financieele Dagblad al dat Coolblue tegen problemen aanliep in de aanloop naar zijn beursdebuut. Uit niet-publieke rapporten van bankanalisten zou naar voren zijn gekomen dat het bedrijf kampte met een tekort aan bezorgers en personeel in zijn distributiecentrum in Tilburg. Ook zou er de laatste tijd veel geld zijn gegaan naar de expansie in Duitsland en de komst van nieuwe diensten, zoals het installeren van zonnepanelen. Door dit alles zou de winst de afgelopen maanden hard zijn gedaald.

De in 1999 opgerichte onderneming boekte in 2020 nog een omzet van 2 miljard euro tegen bijna 1,5 miljard euro een jaar eerder. Daarbij werd een bedrijfsresultaat behaald van 114 miljoen euro. Coolblue is actief in Nederland, België en Duitsland, met de verkoop van onder meer witgoed en laptops. Naast e-commerce heeft het bedrijf ook zeventien fysieke winkels. Coolblue wil meer winkels gaan openen.