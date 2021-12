Wéér een energiebedrijf failliet: FENOR Energie valt om vanwege hoge prijzen

Hema verkoopt bakkerijen aan Jum­bo-bak­ker, recept tompouce blijft ongewij­zigd

Hema verkoopt zijn bakkerijen aan Bacu, een in Uden gevestigd bedrijf dat ook brood en banket levert aan Jumbo. Bacu neemt de bakkerijen in Almere, Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond over van Hema.

24 november