Wéér nieuwe eigenaar voor Expresso en Claudia Sträter: sluiting winkels van de baan

De kans is groot dat er toch geen twintig winkels van Expresso (15) en Claudia Sträter (5) hoeven te sluiten. De twee ketens, gespecialiseerd in dameskleding, komen namelijk in handen van de Van Uffelen Groep. ,,We proberen minimaal dertig winkels open te houden.’’

Het is een opvallende ontwikkeling in de damesmodewereld. De winkelformules zijn in een paar weken tijd namelijk drie keer van eigenaar veranderd. Van FNG Nederland naar Nxt Fashion (de holdingmaatschappij van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom). Sinds vandaag vallen Expresso en Claudia Sträter onder modebedrijf Van Uffelen uit Delft. Afgelopen vrijdag maakte Nxt Fashion nog bekend dat er 28 winkels zouden worden gesloten, waaronder 15 van de 30 filialen van Expresso en vijf van Claudia Sträter. Ruim tweehonderd mensen zouden hierdoor hun baan verliezen.

Aan het hart

Het doel van de overname door Van Uffelen, met 46 vestigingen actief in heel Nederland, is de twee ketens op te bouwen tot gerenommeerde merken. ,,Wij verkopen zelf ook kleding van deze twee merken. Het zou ons aan het hart gaan als deze twee mooie Nederlandse merken verloren zouden gaan’’, zegt Pieter Cox, directeur van de Van Uffelen Groep. ,,Niet alleen voor ons, maar voor heel veel collega-detaillisten dragen ze bij aan de diversiteit van het assortiment in combinatie met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.”

De merken Expresso en Claudia Sträter zullen los van de winkels van Van Uffelen blijven functioneren. ,,Zo houden ze hun eigen ziel en identiteit. Maar het is eerst zaak om te bouwen aan de organisatie van de twee merken, zodat die weer snel op orde is”, aldus Cox.

Dertig winkels open

Hij is van plan om minimaal dertig winkels open te houden. ,,De komende weken wordt geprobeerd om tot overeenstemming te komen met de verhuurders van de winkels onder de namen Expresso en Claudia Sträter. Ik hoop dat we eruit komen en dat er uiteindelijk niks dicht hoeft. Zo garanderen we ook de werkgelegenheid van 175 medewerkers.’’ Of de Van Uffelen Groep een flinke korting van de huurlasten zal vragen, wil het bedrijf niet zeggen. ,,We gaan proberen zoveel mogelijk te redden.’’

De formules Miss Etam en Steps blijven wel in eigendom van Nxt Fashion.