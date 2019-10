Wegkijken kan echt niet meer

‘Biomassa is een bom onder het klimaat’ kopte deze site eergisteren. Oh nee, dacht ik, daar gaat wéér een optie om te verduurzamen verloren. Gelukkig gaat het alleen om niet-gecertificeerde biomassa. Voor die energie blijkt dat het tempo waarin de bomen verbrand worden veel hoger ligt dan ze aangroeien en CO2 uit de lucht zuigen. Wie had een paar jaar geleden kunnen denken dat dit soort technisch nieuws voorpagina’s zou halen. We leven in een heftige tijd.