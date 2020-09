Wel of niet beleggen? ‘Goud is gestold angstzweet, geen veilig alternatief’

Het land en de economie kraken onder de gevolgen van corona. Is het nu wel een goed moment om in te stappen op de beurs?

,,Het beste moment om in te stappen was gisteren, het op één na beste moment is vandaag. Kranten staan altijd vol met slecht nieuws, dat is iets van alle tijden. Je weet nooit hoe en of de beurs gaat reageren. In maart, op het hoogtepunt van de crisis, zakten de beurzen in elkaar. Sommige mensen schrokken daar erg van en verkochten hun aandelen, soms met veel verlies. Toch trad er snel herstel op. Dat voelt gek, we zitten immers nog midden in een economische crisis. Maar de beurs kijkt doorgaans ruim een jaar vooruit.