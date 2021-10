Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op compensatie slinken

Woensdag werd al bekend dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de leveringsvergunning van de kleine leverancier introk en dat Eneco de klantportefeuille overneemt. Daarmee was Welkom Energie het eerste slachtoffer in Nederland van de afgelopen tijd explosief gestegen energieprijzen.

De rechtbank heeft Sjakko van Raaijen van Okkerse & Schop Advocaten als curator aangewezen. Hij gaat komende weken in kaart brengen hoeveel geld er nog in kas is bij de failliete leverancier en welke schuldeisers er zijn. Ook zal hij er zorg voor dragen dat alle klanten een eindafrekening ontvangen.

In de wachtkamer

De 90.000 gedupeerde klanten zitten tot die tijd in de wachtkamer. Velen stelden afgelopen dagen tegen het AD voor honderden tot duizenden euro's het schip in te gaan. Zo hebben velen nog een welkomstbonus van 150 tot 200 euro te goed en een hoger voorschot betaald dan strikt noodzakelijk.

,,Of er voor de kleinverbruikers nog een uitkering te verwachten is en zo ja welk bedrag, kan ik nog niet zeggen”, laat Van Raaijen weten. Nu Eneco een klein bedrag heeft betaald om de klantenportefeuille van Welkom Energie over te nemen, zou er in ieder geval iets van geld moeten zijn.

Experts verwachten dat meer kleine energiebedrijven Welkom Energie zullen volgen. Veel prijsvechters kopen hun gas en stroom in op de kortetermijnmarkt. Normaliter is dat zeer voordelig, maar bij snel stijgende prijzen keert het zich tegen hen. Aangezien klanten de prijzen tegen veel lagere tarieven hebben vastgezet, maken ze enorme verliezen op elke klant.

Vandebron en Pure Energie maakten kort geleden bekend hun variabele tarieven nu al te verhogen in plaats van daarmee te wachten tot 1 januari. Bij Vandebron verdubbelen de tarieven per 1 november ruimschoots.

Dreigende brieven

DGB Energie en Enstroga probeerden de contracten met klanten zelfs eenzijdig op te zeggen als gevolg van de explosief gestegen gas- en elektriciteitsprijzen. Enstroga deed dat aanvankelijk met dreigende brieven aan de eigen klanten. Na ingrijpen van de ACM bond het bedrijf in. Klanten kregen daarop op vriendelijkere toon het verzoek over te stappen.

In het AD van vandaag pleiten onder meer de Vastenlastenbond en de Consumentenbond voor strenger toezicht op energiebedrijven. Zij zouden net als banken een stresstest moeten kunnen doorstaan. In de Tweede Kamer heeft Pieter Omtzigt inmiddels een motie ingediend die het kabinet vraagt te onderzoeken of de ACM inderdaad streng genoeg controleert. Zijn motie wordt door diverse partijen gesteund.

