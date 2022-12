Werkgevers steken personeel helpende hand toe: ‘Er moet iets gebeuren’

Bedrijven worstelen met de vraag hoe ze het personeel het beste kunnen helpen. ,,Het is moeilijk te achterhalen wie van het personeel in financiële problemen zit’’, ziet Brul. ,,Ze willen lagere inkomens steunen. Maar voor deze groep doet de overheid ook al veel. Werkgevers kijken ook naar de middeninkomens.’’

Veel bazen kiezen ervoor om iedereen een gelijke extra uitkering te doen. Vier op de tien ondernemingen die wat doen kiezen daarvoor. In de helft van de gevallen gaat het om 500 euro of meer. In vier op de tien gevallen is de bonus overigens 200 euro of minder. ,,De ruimte om iets te doen verschilt ook per bedrijf.’’