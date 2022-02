Werkloosheid binnen eurozone daalt naar laagste niveau sinds 1998

Volgens statistiekbureau Eurostat zat circa 7 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat was iets minder dan de 7,1 procent een maand eerder. De cijfers tonen onder andere aan dat de arbeidsmarkt goed bestand lijkt tegen de impact van de omikronvariant van het coronavirus. In de hele Europese Unie kwam het werkloosheidspercentage uit op 6,4 procent. Ook hier was sprake van een miniem verschil ten opzichte van een maand eerder toen dit cijfers op 6,5 procent uitkwam. Alles bij elkaar zitten 13,6 miljoen mannen en vrouwen in de Europese Unie werkloos thuis. Daarvan wonen er bijna 11,5 miljoen in de eurolanden.

Gezamenlijk succes

2,2 miljoen mensen

Per saldo ging het in december om een daling van het aantal werklozen met 185.000 in de eurozone en 210.000 in de hele EU in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis, dus in vergelijking met december 2020, is de afname van de werkloosheid veel sterker. In de EU gaat het per saldo om 2,2 miljoen mensen die een baan hebben gevonden. Daarvan komen er 1,8 miljoen uit een euroland.



De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar nam iets sterker af dan het gemiddelde cijfer. Nog altijd staat circa 15 procent van deze groep werkloos aan de kant. Verder ligt het aantal vrouwen dat geen werk heeft in zowel de eurozone als in de hele EU iets hoger dan het percentage mannen. Het werkloosheidcijfer van vrouwen in de EU ligt op 6,6 procent en in de eurolanden op 7,3 procent. Dit is bij mannen respectievelijk 6,1 en 6,7 procent.



Eurostat hanteert voor de term werklozen de wereldwijde gehanteerde standaarddefinitie van de International Labour Organisation (ILO). Daarbij moeten de mensen zonder baan de vier weken voorafgaand aan de peildatum actief naar werk hebben gezocht. Verder moeten ze binnen twee weken aan de slag kunnen.