Wettelijk recht op voldoende beenruimte voor Amerikaanse vliegpassagier

De voorstellen staan in de nieuwe begroting voor de Federal Aviation Administration (FAA), de Amerikaanse waakhond voor het vliegverkeer. Het wetsvoorstel werd dit weekend door het Huis van Afgevaardigden en Senaat - zeg maar de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer - bekend gemaakt.



De beenruimte en stoelbreedte in vliegtuigen krimpt al jaren, vliegmaatschappijen proppen om extra te verdienen steeds meer stoelen in hun toestellen. Bedroeg de ruimte tussen rijen ooit 34 tot 35 inch (86 tot 89 centimeter), nu zijn er toestellen waar die ruimte minder dan 30 inch of nog lager is (beneden de 76 centimeter). Ook de breedte van stoelen is sinds de eeuwwisseling met enkele centimeters geslonken.



In Europa bieden RyanAir en EasyJet slechts 74 centimeter. Bij Transavia is dat 74 tot 76 centimeter.Ter vergelijking: KLM geeft bij een standaard economy class stoel 76 tot 81 centimeter.