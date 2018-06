Wie betaalt het pensioen? Dat zien we later wel

Stel, je wint de loterij en je mag kiezen uit drie prijzen: deze zomer een weekend naar Parijs, over vijf jaar een week naar Spanje of over twintig jaar een maand naar de VS. Veel mensen kiezen de eerste optie. Ander dilemma: je moet vandaag één wortelkanaalbehandeling ondergaan, volgend jaar twee of over twintig jaar drie van die pijnlijke ingrepen. Kies jij ook voor de derde optie? De mens mag dan het enige dier zijn dat over de toekomst kan nadenken; heel bedreven zijn we er niet in.



Hoe verder de toekomst weg is, des te moeilijker we het vinden om ons er iets bij voor te stellen. Daardoor hebben we de neiging om leuke dingen naar voren te schuiven en vervelende zaken naar achter. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Hierdoor zorgen we nogal slecht voor onze toekomstige ik. We ontzeggen onszelf die heerlijke vakantie naar Amerika, maar plannen wel even drie wortelkanaalbehandelingen in.