Wij consumenten zullen langzaam moeten leren dat digitaal gemak onze grootste valkuil is

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) kwam deze week met een nieuw initiatief: samen afspraken vastleggen over e-commerce. Eerst een aantal landen in een kopgroep (Europa, VS en Japan) en later mogen andere landen als China meedoen. Waar gaat het dan om? Om afspraken zoals: mogen bedrijven je spammen, staan we toe dat locatiedata gebruikt worden en waar mogen die data worden opgeslagen? De afspraken moeten vastleggen in hoeverre bedrijven hun digitale diensten ongehinderd overal kunnen afzetten en klantdata kunnen uitlezen. Praten over digitale samenwerking? Mensen, het is 2019!