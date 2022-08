Wijntje op terras bij Samantha is bijna vijf keer zo duur in het economisch zwaar geteisterde Argentinië

Op de stoep gebeurt het allemaal in Buenos Aires waar het buitenleven volop bruist. En zeker in San Telmo, een van de oudste wijken van de Argentijnse miljoenenhoofdstad. In de kassei-straatjes rondom de centrale ‘Mercado San Telmo’ wemelt het van de borrelende mensen. Hoe slecht de economie ook draait, Argentijnen blijven uitgaan. De overdekte markthal stamt uit 1897 en herbergt tientallen eettentjes en winkeltjes volgepropt met antiek en snuisterijen. Het slentergehalte is er hoog, evenals de hoeveelheid toeristen. Dat laatste heeft zijn invloed op de horecaprijzen, net als de inflatie van dit jaar waarschijnlijk ruim 90 procent .



Aan de buitenring van die enorme hal opende sommelier Samantha met haar man Sergio vier jaar geleden wijnbar Nilson met een duidelijke filosofie en zonder enige pretentie. ,,Omdat de markthal zich focust op toeristen, wilden wij er juist voor de buurt zijn. We willen goede wijn schenken voor een vriendelijk prijsje, zodat een glas wijn voor iedereen toegankelijk blijft’’, vertelt Samantha. Dat is hard nodig, want de portemonnee van de Argentijn raakt elk jaar leger. Bijna de helft van de Argentijnen leeft inmiddels onder de armoedegrens.