Wilde staking bij VDL Nedcar: ‘Fabriek ligt plat’

Bij autoproducent VDL Nedcar in het Limburgse Born (gemeente Sittard-Geleen) is vanmorgen een wilde staking uitgebroken. Volgens voorzitter Abdel Lahssaini van de ondernemingsraad (OR) zouden zo’n 2000 werknemers het bedrijf verlaten hebben en aan de poort staan.

Ook een vakbondsbestuurder van FNV Metaal zou aanwezig zijn, evenals een afvaardiging van de directie. ,,De hele fabriek ligt plat”, aldus Lahssaini.

Dinsdag waarschuwden vakbonden en OR al voor wilde acties na het mislukken van de onderhandelingen over een sociaal akkoord tussen bonden en VDL. Bonden verwijten het bedrijf weinig toegeeflijkheid, VDL vindt dat de bonden met een verdubbeling van de eerder afgesproken transitievergoeding overvragen.

Op de werkvloer werd gisteren woedend gereageerd op de opschorting van het overleg door de Nedcar-directie. Werknemers beraadden zich op prikacties, waarbij de productielijn regelmatig zou stilvallen. ,,Zelf wil ik het netjes houden door eerst een ultimatum te stellen”, zei FNV-bestuurder Ron Peters. ,,Ik heb VDL wel gewaarschuwd voor wilde acties. Als medewerkers het werk neerleggen, dan kan ik ze niet tegenhouden.”

Massaontslagen

Sinds vorige week spraken bonden en VDL met elkaar in het vooruitzicht van mogelijke massaontslagen later dit jaar. Begin volgend jaar loopt namelijk het contract met BMW voor de productie van Mini’s in de Limburgse autofabriek af. Er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. De toekomst van de 3800 werknemers ziet er dan ook niet goed uit, vrezen de vakbonden.

Onderhandelaars van CNV en FNV zeiden dinsdag dat de fabriek op sluiting af koerst.

Symbolische één euro

VDL Nedcar behaalde van 2014 tot en met 2021 een nettowinst van ruim 311 miljoen euro. Wim van de Leegte kocht de fabriek in 2012 voor het symbolische bedrag van één euro en droeg 50 miljoen bij in 2013. Het eigen vermogen bedroeg eind 2013 226,4 miljoen euro en is sindsdien opgelopen naar 543 miljoen eind 2021. De forse winstcijfers over afgelopen jaar moeten nog worden gepubliceerd.

Zoals bekend is de overname van de Nedcarfabriek door het Amerikaanse Rivian mislukt. VDL vroeg naar verluidt 900 miljoen euro voor de overname. Rivian had er slechts 350 miljoen voor over. Inmiddels zijn de eerste Rivian R1T-pickups gesignaleerd op de Europese wegen.

Het gaat om testauto’s, met Oostenrijkse kentekenplaten, beginnend met de letter G van Graz; de plaats waar Magna Steyr (net als Nedcar een onafhankelijk fabrikant) in opdracht van merken auto’s produceert.