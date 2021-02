Willem Engel dient flinke claim in tegen ING nadat bank zijn rekening bevriest: 'Ze willen mij ruïneren’

Zorgvuldig proces

Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, zou ondanks herhaaldelijke pogingen niet hebben voldaan aan het verzoek. ,,Indien een klant geen of onvoldoende aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt stappen te nemen”, zegt een woordvoerder. In dit geval is de rekening van Engel bevroren. ,,Zo’n maatregel nemen wij echt niet zomaar. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf, waarin wij intensief contact hebben met de partij waar het om gaat. Bij zo’n maatregel is er al voor een langere periode contact.”

Engel bevestigt dat hij in het begin niet op tijd de gegevens heeft overgedragen. ,,Maar ik wist niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”



Jens Maliepaard, de advocaat van Engel, sommeert ING om direct de beslissing terug te draaien, anders volgt een spoed kortgeding. ,,Hiermee gaat ING echt veel te ver”, vindt Engel. ,,Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld. Mijn bedrijf en privérekening worden nu ook aangepakt terwijl die niets te maken hebben met de vragen omtrent Viruswaarheid.”