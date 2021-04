Windmolens, zonneparken en nieuwe leidingen: Nederland moet op de schop voor klimaat

Vakbonden roepen op tot landelijke staking vrachtwa­gen­chauf­feurs

9 april Vakbonden FNV en CNV roepen alle medewerkers in de beroepsgoederensector op om maandag te staken. Werknemers en werkgevers in de sector kunnen het al lange tijd niet eens worden over een nieuwe cao voor onder meer vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers.