'Winkelen op afspraak werkt voor geen meter’

Uit het onderzoek onder ruim duizend winkeliers blijkt dat ruim een maand na het ingaan van het winkelen op afspraak, veel beschikbare tijdsloten niet worden benut. Daarnaast komt gemiddeld 20 procent van de consumenten die een reservering maakt, niet opdagen. ,,Grootwinkelbedrijven hebben daar nog meer last van dan het mkb. Bij kleinere winkels is er meer binding met de klant en komt bijna iedereen zijn afspraken na. Grotere ketens geven in onze peiling aan dat inmiddels 30 procent niet komt opdagen. Zeker in de grotere steden hebben ze daar last van’’, zegt INretail-directeur Jan Meerman.



Ondernemers worden volgens INretail in de huidige situatie dubbel gedupeerd. ,,Enerzijds ontstaan onverwacht lege plekken in de reserveringsagenda en anderzijds mag die tijd niet aan een andere consument beschikbaar gesteld worden. Omzetkansen kunnen zo niet worden benut terwijl de non-food retail nog steeds verlies lijdt en inmiddels een miljardenschuld heeft opgebouwd.’’