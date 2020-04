Winkeliers lokken klanten met uurtje privé shoppen: ‘Beter één klant dan géén’

Geldoorlog in Europa Moet Nederland in coronatijd de beurs wel trekken voor het zuiden?

2 april De coronacrisis zet het debat over steun aan de (arme) zuidelijke eurolanden opnieuw op scherp. Alle aandacht in Europa gaat momenteel uit naar de ‘oorlog tegen het virus’. Maar tegelijk woedt er een andere, veel oudere, oorlog in Europa: wie draait op voor de kosten? Nog specifieker: zullen rijke landen als Duitsland en Nederland wederom de portemonnee moeten trekken om Italië, Spanje en Frankrijk er bovenop te helpen?