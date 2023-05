Winkeliers zetten ruim 5 procent meer om in april, vooral door hogere prijzen

Leven in april opnieuw duurder, inflatie toegenomen tot 5,2 procent

Het leven voor Nederlandse huishoudens is in april gemiddeld 5,2 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarmee is de inflatie hoger dan in maart, toen die 4,4 procent was. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in maart