Winkelketen Blokker heeft nieuwe eigenaar

Blokker stond sinds vorig jaar in de etalage. Witteveen had van de familie de opdracht gekregen de winkelketen te verkopen, maar slaagde daar niet in. Hij wordt nu de nieuwe eigenaar. Witteveen kent het bedrijf vrij goed; hij werd in 2017 commissaris van Blokker. Vorig jaar kwam hij als waarnemend topman aan het roer te staan van het retailconcern.

Van de familie Blokker krijgt Witteveen een niet nader genoemd bedrag mee om het familiebedrijf uit 1896 nieuw leven in te blazen. Witteveen zegt zelf ook investeringen te zullen doen in Blokker en Big Bazar. Onder de overname vallen ook het moederbedrijf en franchiseketen Marskramer.,,De organisatie kan zich nu weer volledig richten op de toekomst", reageert de familie. ,,Vanzelfsprekend zullen wij dat proces ook in de toekomst met heel veel belangstelling volgen, want het bedrijf blijft natuurlijk voor altijd in ons hart.”

Het winkelbedrijf had de afgelopen jaren moeite om overeind te blijven. In een ultieme poging werden twee jaar geleden alle winkelformules - behalve Blokker zelf - afgestoot. Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Bart Smit, Marskramer, Big Bazar: ze werden allemaal in de etalage gezet. Bijna tweeduizend banen werden geschrapt, het distributiecentrum in Mijdrecht werd gesloten.

Alle energie werd daarop gestoken in het ‘eigen’ Blokker. Het moest met luxere merken en hippere winkels in het gat duiken dat V&D achterliet. Toen dat niet leidde tot het gewenste resultaat, gooide de leiding het vervolgens over een andere boeg: met aanbiedingen probeerde het klanten te verleiden. Ook tevergeefs: Blokker Holding noteerde in 2017 een verlies dat uitkwam op 344 miljoen euro, de omzet daalde tot 1,6 miljard euro.

Modeketen

Michiel Witteveen volgde Casper Meijer als waarnemend topman op nadat die vertrok vanwege een verschil van inzicht. Witteveen was toen al voorzitter van de raad van commissarissen van Blokker Holding. Hij was eerder betrokken bij modeketen Witteveen en bestuurder bij kledingwinkelketen Scotch & Soda.

Wat Witteveens plannen zijn voor Blokker en of mogelijk vestigingen de deuren moeten sluiten, is onduidelijk. Volgens een woordvoerder zal er onder de nieuwe eigenaar in eerste instantie waarschijnlijk weinig zal veranderen. Blokker heeft ruim 6000 werknemers, waarvan zo’n 90 procent in Nederland werkt. Big Bazar telt ruim 1600 personeelsleden.

Vakbond CNV reageert op voorhand tevreden. ,,Voor de duizenden werknemers is dit belangrijk nieuws, omdat het al zo lang rond zong dat het niet goed ging met het bedrijf. Nu gloort er een nieuwe toekomst", reageert CNV-bestuurder Martijn den Heijer. Volgens de bond is het een teken dat er ‘nog muziek in Blokker zit’. ,,Bovendien blijft veel kennis over het bedrijf behouden omdat het huidige management de koper is.”

Generatie