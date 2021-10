‘Wopke Hoekstra investeerde in brievenbusfirma op Maagdeneilanden, vlak voor ministerschap’

Pandora PapersCDA-leider Wopke Hoekstra investeerde jarenlang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat deed hij kort voordat hij minister van Financiën werd en stelling nam tegen belastingparadijzen. Dat schrijft dagblad Trouw op basis van nieuwe onthullingen in de zogenoemde Pandora Papers.

De betrokkenheid van Hoekstra blijkt uit onderzoek van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Zij hadden toegang tot de Pandora Papers, zo’n 12 miljoen gelekte documenten uit belastingparadijzen.

Uit de documenten blijkt dat Hoekstra investeerde in het bedrijf van een oude bekende die in Afrika safari’s aanbiedt. Hij belandde daardoor in de wereld van brievenbusfirma’s in belastingparadijzen, blijkt uit een uitgebreide reconstructie.

Besloten beleggingsclub

De CDA-leider en demissionair minister van Financiën maakte tot oktober 2017 deel uit van een besloten beleggingsclub die dit belastingparadijs in de Caribische Zee nog altijd gebruikt om te investeren in een safaribedrijf in Oost-Afrika.

Tot die besloten club behoorde ook president-commissaris Tom de Swaan van staatsbank ABN Amro, die in de zomer van 2018 door Hoekstra werd benoemd bij de bank.

Protest voor de deur van de brievenbusfirma's van U2 en The Rolling Stones in Amsterdam.

De Britse Maagdeneilanden vormen een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Uit de gelekte documenten blijkt dat het land al sinds 2013 corruptie en fraude helpt te verhullen.

Misbruik

Hoekstra kocht zijn aandelen op de Maagdeneilanden in 2009 en verkocht die een week voor hij in oktober 2017 aantrad als minister van Financiën. Vanaf dat moment was het zijn taak om als minister misbruik via belastingparadijzen aan te pakken.

In een reactie laat Hoekstra weten dat hij zijn belang in de brievenbusfirma altijd heeft gemeld bij de fiscus. Maar hij deed dat niet bij de Eerste Kamer, waar hij tussen 2011 en 2017 CDA-senator was. Hoekstra was toen lid van een commissie die meedacht over de internationale strijd tegen belastingontwijking.

De CDA-leider stelt verder dat hij niet verplicht was melding te maken van zijn aandelen, en dat hij zich altijd aan de vereiste procedures heeft gehouden. Ook zou hij niet geweten hebben dat de brievenbusfirma gevestigd was op de Maagdeneilanden.

Het collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ liet via Twitter weten vandaag met zijn ‘meest uitgebreide onthulling van financiële geheimhouding ooit’ te komen.

Reputatie

Panama vreest dat de nieuwe onthullingen de reputatie van het land, die eerder al flink werd geschaad door de affaire rond de zogeheten Panama Papers, ernstig kunnen raken. ‘De schade kan onoverkomelijk zijn’, waarschuwt de Panamese regering in een brief aan het ICIJ.

De Pandora Papers zouden bijna 12 miljoen gelekte documenten omvatten uit alle uithoeken van de wereld. Het onderzoek naar deze nieuwe onthullingen is gedaan door meer dan 600 journalisten in 117 landen.

De Panama Papers, waarbij de administratie van een juridisch dienstverlener uit Panama op straat kwam te liggen, zorgden in 2016 voor wereldwijde opschudding. In de documenten kwamen de namen voor van talloze bedrijven, ook in Nederland, die via brievenbusfirma’s belastingontduiking leken te faciliteren. Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet.

