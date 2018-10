Ze zijn er nog: mensen die hun woning niet kwijtraken

Het huis van Esther Jansen is er zo één. De rijtjeswoning oogt vriendelijk, is goed onderhouden en heeft een leuk tuintje. Bovendien, valt op Funda te lezen, staat de woning in een kindvriendelijke buurt. De prijs lijkt ook niet onoverkomelijk: 163.500 euro.

Toch staat het huis van Esther al sinds 2013 te koop. In vijf jaar tijd had ze welgeteld één bezichtiging. Een bod op het huis werd nooit uitgebracht. ,,Ik snap het ook niet'', verzucht Esther. ,,Het is een leuk huis, het staat alleen op de verkeerde plaats.'' Want haar huis, bouwjaar 2006, staat aan de Langeweg 20B in St. Philipsland. Veel aspirant-kopers van buitenaf hebben het idee dat dat zo'n beetje het einde van de wereld is.