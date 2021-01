Zestig procent minder passagiers voor burgerluchtvaart in 2020

Vanwege de reisbeperkingen die sinds het uitbreken van de coronacrisis in veel landen van kracht zijn, vervoerden de maatschappijen vorig jaar zo’n 1,8 miljard passagiers, waarmee de burgerluchtvaartindustrie terugvalt naar het niveau van 2003. In 2019 was er nog sprake van 4,5 miljard passagiers, aldus de ICAO in een verklaring. De daling van de vraag zal zich bovendien ,,in het huidige kwartaal doorzetten en misschien zelfs nog versnellen’’, waarschuwt de organisatie.