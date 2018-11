Ziekenhuisnota kan begrijpelijker en goedkoper

De manier waarop ziekenhuizen hun behandelingen declareren is ondoorzichtig en ondoelmatig. Patiënten worden soms het jaar nadat de zorg is verleend, pas aangeslagen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) pleit voor een sterke vereenvoudiging van de declaraties. Bijkomend voordeel: dat zal ook tot lagere kosten leiden.

Recent had het tv-programma Radar nog een frappant voorbeeld. Een vrouw die in februari van dit jaar een foto liet maken in het ziekenhuis, zag tot haar verbazing dat de kosten werden verrekend met haar eigen risico uit 2017. En hoe kan het dat een consult van nog geen tien minuten soms honderden euro’s kost? De zorgnota is voor patiënten vaak ondoorgrondelijk.

Dat heeft te maken met de zogenoemde diagnose-behandelcombinatie (dbc), de manier waarop de ziekenhuizen hun kosten declareren. Voor tal van verrichtingen zijn standaardtarieven afgesproken. Of een consult tien minuten of een uur duurt, maakt dan voor de prijs niet uit. Wel maakt uit hoeveel zorg wordt geleverd, is bijvoorbeeld een operatie nodig of niet? En kan een patiënt na behandeling naar huis, of moet hij in het ziekenhuis blijven? Allemaal zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke prijs.

Eigen risico

Dat patiënten een behandeling in een bepaald jaar moeten verrekenen met hun eigen risico uit een jaar eerder, heeft te maken met de looptijd van een dbc. Die is meestal 120 dagen. Stel dat de dbc ingaat in december en een patiënt krijgt in februari van het volgende jaar een behandeling, dan kan die behandeling verrekend worden met het eigen risico van het jaar daarvoor. De dbc was toen immers al ingegaan.

De patiënt komt er pas achter als de rekening wordt gepresenteerd. ,,Het komt voor bij mensen die al langer in behandeling zijn’’, zegt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa. Kursten beseft dat de manier waarop de ziekenhuizen nu betaald krijgen, moeilijk is uit te leggen. ,,We moeten toe naar een nota die voor de burger begrijpelijk is.’’

Elke foto

De NZa heeft een advies gegeven aan de minister van medische zorg om de rekening van ziekenhuiszorg begrijpelijker te maken. ,,We willen dat er voortaan gedeclareerd wordt op basis van de activiteiten die daadwerkelijk zijn verricht. Dus voor elke foto die gemaakt is, de werkelijke duur van een consult, voor een scan als die is gemaakt’’, legt Kursten uit. ,,Hierover willen we afspraken maken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen.’’

Dat maakt de rekening inzichtelijk voor de patiënt. Die ziet precies terug welke zorg hij of zij gekregen heeft en wat de kosten daarvan zijn. En die betaalt dus niet langer een standaardtarief, maar de werkelijk gemaakte kosten.

Verkeerde prikkels

De dbc-systematiek is niet alleen ingewikkeld, ze geeft ook nog eens verkeerde prikkels. Ziekenhuizen en specialisten worden betaald voor de handelingen die ze verrichten. Dat geeft ze een prikkel om veel zorg te geven, ook als die niet altijd noodzakelijk is. De NZa wil dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken maken over wat de zorg de patiënt moet opleveren. Het resultaat telt, niet het aantal behandelingen.

,,Het is nu bijvoorbeeld nog lonend een 80-jarige een heupoperatie te geven, in plaats van het gesprek aan te gaan of een operatie op die leeftijd wel zinnig is. Misschien is fysiotherapie wel een betere oplossing’’, geeft Kursten als voorbeeld. ,,Of denk aan etalagebenen. Een looptraining kan net zo’n goede oplossing zijn als een operatie.’’ En de vraag is of een patiënt altijd een nachtje in het ziekenhuis moet blijven, of eigenlijk ook gewoon naar zijn eigen bed kan.

Zo goedkoop mogelijke zorg

Met de ziekenhuizen en specialisten moeten afspraken komen die de prikkel wegnemen om meer te behandelen dan noodzakelijk is. De NZa denkt dan aan innovatieve contracten, waarbij ziekenhuizen en specialisten een vast bedrag krijgen voor een patiënt. ,,Bij geboortezorg bijvoorbeeld. Dan staat er een vast bedrag vanaf de zwangerschap tot zes weken na de bevalling’’, aldus Kursten.

In combinatie met afspraken over de kwaliteit van de zorg, moet dit leiden tot betere zorg. Door minder nadruk op het aantal behandelingen te leggen, kunnen ook de kosten omlaag. Het geld dat zo wordt bespaard kan weer worden gebruikt voor verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg.