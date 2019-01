Zó wil Zalando voorkomen dat kleren na één keer dragen worden teruggestuurd

Je kunt er niet omheen: wie een jurk bestelt voor een bruiloft, gala of chique diner krijgt daar een weinig subtiele tag bij. Zo’n 10 bij 15 centimeter groot, met de waarschuwing ‘verwijder dit label niet of u kan dit item niet meer terugsturen’. Met voorbedachten rade is het etiket aan de buitenkant aangebracht, wat vals spelen onmogelijk maakt. ,,Het is een nieuwe tactiek van het bedrijf, als antwoord op het bekende fenomeen waarbij mensen duurdere kleding bestellen, dragen en dan retourneren’’, legt retailexpert Jorg Snoeck uit.



De Duitse online kledingwinkel is juist groot geworden dankzij het soepele terugstuurbeleid. ,,Sinds de lancering van Zalando in 2008 hebben we gratis verzending en retourneren aangeboden, evenals honderd dagen recht op teruggave van het aankoopbedrag voor ongedragen artikelen’’, legt woordvoerder Andrea Ricciarell van Zalando uit. ,,Tegelijkertijd proberen we het aantal kledingstukken dat terug wordt gestuurd - en waarvan de retournering had kunnen worden voorkomen- te verminderen, bijvoorbeeld door een betere productomschrijvingen of presentatie. Of door het plaatsen van een groot label.’’



Zalando benadrukt dat de grote labels een test zijn, wat in de branche gebruikelijk is. De labels worden alleen gebruikt bij vrouwelijke kleding en dan met name gelegenheidsjurken, zoals cocktail-, avond- en galajurken. ,,We testen dit nu voor het derde seizoen in alle landen’’, aldus Ricciarell, die nog niet kan zeggen of alle kledingstukken die via het postorderbedrijf besteld worden straks een groot label krijgen. ,,We zitten middenin de testfase, dus we kunnen nog niet zeggen wat de impact is op het aantal teruggestuurde bestellingen.’’