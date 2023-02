Zonnepanelen goedkoper, maar groei is eruit bij grote projecten

De prijzen voor zonnepanelen gaan dit jaar iets dalen. Dat is goed nieuws voor consumenten, maar investeerders in zonneparken schrappen juist investeringen.

Kijk in de straat. Bijna iedere week worden er wel ergens panelen op een dak gelegd. ,,Consumenten willen hun energierekening drukken en hebben daarom vorig jaar maar liefst 30 procent meer zonnepanelen laten installeren”, aldus Daan Jansen, hoofdonderzoeker van Dutch New Energy Research. Zeker nu de salderingsregeling nog zeker tot eind 2024 van kracht blijft is de terugverdientijd kort. Binnen vier jaar moet dat met de huidige stroomprijzen lukken. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd loopt de terugverdientijd langzaam op tot negen jaar in 2031, maar met een levensduur van 25 jaar van de installaties loont het dan nog steeds.

Netbeheerders spreken van een ‘historische groei’ van zonnestroom op Nederlandse huizen. Netbeheer Nederland maakt zich wel zorgen over de enorme toename van zonnestroom en roept consumenten op om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct zelf te gebruiken, dus de wasmachine laten draaien of de elektrische auto opladen als de zon schijnt.

Prijs omhoog

Afgelopen jaar werden zonnepanelen volgens DNE Research zo’n 7 procent duurder en omvormers - de apparaten die de zonnestroom geschikt maken voor gebruik - gingen nog verder in prijs omhoog. DNE Research verwacht dat de prijzen van panelen dit jaar licht dalen doordat met name de prijzen van containervervoer van China, waar bijna alle zonnepanelen worden geproduceerd, weer terug zijn op het niveau van voor de coronapandemie. Een jaar geleden kostte het transport van een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam meer dan 12.000 euro, dat is nu weer gezakt naar 2000 euro.

,,Dat komt uiteindelijk bij de consument. Zonnestroom op daken is een concurrerende markt. Of de prijzen van een installatie echt gaan dalen is de vraag, de arbeidskosten stijgen immers hard. Maar de goedkopere panelen zullen in ieder geval die inflatie dempen’’, zegt lector energietransitie Martien Visser.

Quote De markt voor grootscha­li­ge projecten heeft juist te lijden onder de huidige economi­sche situatie Daan Jansen, hoofdonderzoeker van Dutch New Energy Research

De branche denkt dat de prijzen de komende maanden niet veel zullen veranderen. Er is nog steeds véél meer vraag dan aanbod en dat drijft ook de prijs op. Wie binnen een paar weken zonnepanelen op het dak wil, betaalt de hoofdprijs. Het is nog altijd zo druk dat sommige installateurs nog steeds een klantenstop hebben. Wie nu een offerte laat maken moet niet zelden een halfjaar wachten voordat de panelen op het dak liggen.

Hogere rente

Waar huiseigenaren in de rij staan om zonnepanelen te laten leggen, heeft de zakelijke zonnestroomproducent het lastig. ,,De markt voor grootschalige projecten heeft juist te lijden onder de huidige economische situatie. Materiaaltekorten, hogere financieringskosten - de rente is gestegen - en knellende netcapaciteit zorgden ervoor dat het commerciële segment vorig jaar met 13 procent kromp’’, stelt Jansen. Anders dan consumenten hebben zakelijke zonnestroomproducenten geen recht op een aansluiting, als het net het niet aankan moet de zakelijke klant wachten tot er nieuwe, zwaardere stroomkabels liggen.

En die zakelijke markt, installaties van veertig zonnepanelen en meer, is van groot belang voor de energietransitie. Van alle opgewekte zonnestroom is 60 procent afkomstig van zonneparken. Een inzakkende zakelijke markt heeft tot gevolg dat er vorig jaar voor het derde jaar op rij net iets minder dan 4 gigawattpiek (GWp) aan nieuw zonnestroomvermogen geïnstalleerd is in Nederland. Dat is nog steeds een enorme hoeveelheid, maar de aanwas blijft op hetzelfde niveau. Om de groei te versnellen is verzwaring van elektriciteitsnetten noodzakelijk.

Desalniettemin blijft Nederland Europees kampioen zonnestroom per hoofd van de bevolking. Visser: ,,Wereldwijd heeft alleen Australië meer zonnepanelen. Dat land wil er waterstof mee gaan maken als nieuw exportproduct. Er zijn contracten gesloten met Japan voor levering en er varen inmiddels schepen met waterstof, gemaakt met zonnestroom, tussen de landen.’’

