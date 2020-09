Zuid-Korea klaagt Samsung-baas opnieuw aan voor gesjoemel bij fusie

Samsung-baas Lee Jae-yong is opnieuw aangeklaagd door de Zuid-Koreaanse justitie. Hij wordt verdacht van boekhoudfraude en het breken van regels rond een fusie in 2015. Tot februari 2018 zat hij al ongeveer een jaar in de gevangenis voor zijn rol in een omkopingsschandaal.

De nieuwe zaak gaat over vermeende manipulatie van aandelenprijzen bij een fusie van twee Samsung-filialen in 2015. Een van de bedrijven zou met opzet de waarde van het bedrijf hebben verlaagd, zodat Lee daarvan kon profiteren. Door de bewuste fusie kreeg Lee meer controle over de Samsung-groep en over het kroonjuweel Samsung Electronics, het grootste bedrijf van Zuid-Korea.



Lee werd eerder beschuldigd van omkoping. Hij zou paarden als geschenk hebben gegeven om steun te krijgen van de regering van voormalig president Park Geun-hye voor de genoemde fusie. Dit was de kwestie waarvoor hij eerder circa een jaar in de cel zat. De zaak werd in 2018 opgeschort, maar het hooggerechtshof heeft die opschorting onlangs weer ingetrokken.

Niet vastgezet

De autoriteiten hebben Lee nu niet weer vastgezet. De aanklagers hadden wel een verzoek voor een arrestatiebevel gedaan, maar dat werd door een rechter afgewezen. De rechter vond detentie niet nodig, maar zei wel dat er een aanzienlijke hoeveelheid bewijs leek te zijn verzameld.



Lee Jae-yong (51) bekleedt bij Samsung formeel de positie van vicevoorzitter. Zijn 78-jarige vader Lee Kun-hee is de eigenlijke voorzitter. Die zat eerder ook al in de gevangenis vanwege corruptie en kampt bovendien met een slechte gezondheid. Zoon Lee Jae-yong probeert al meer dan tien jaar zijn 'erfopvolging' bij Samsung veilig te stellen.

