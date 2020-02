Zwakke wijken zijn niet wat ze lijken

Vorig jaar recordaan­tal nieuwe bedrijven opgericht

7 februari In Nederland zijn vorig jaar 207.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nog niet eerder voorgekomen dat zoveel nieuwe bedrijven het levenslicht zagen. In vergelijking met 2018 waren het er 23.000 meer. Driekwart van het aantal gestarte bedrijven betrof een eenmanszaak.