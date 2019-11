Zwevende robotlift voor de rijken der aarde komt uit Nederland

Voor het eerst in 5,5 jaar meer werklozen

1:00 Voor het eerst in 5,5 jaar tijd is de werkloosheid op kwartaalbasis gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het derde kwartaal van dit jaar. Ondanks de gestegen werkloosheid blijft er op de arbeidsmarkt sprake van krapte, aldus het statistiekbureau.