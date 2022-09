200 asielzoekers voor twee weken naar Diekmanhal: ‘Zodat ze niet in de herfst in de regen buiten slapen’

Louis Rolevink (72) groeide via sociale werkvoor­zie­ning DCW uit tot vakbonds­man: ‘Dan gingen we weer naar het stadhuis en het Malieveld’

„Het was soms knokken voor meer loon, maar ik heb er een mooie tijd gehad.” Deze Combinatie Werkt, de afkorting van de sociale werkvoorziening in Enschede die mensen met een beperking begeleidt, vierde zaterdag het 50-jarig bestaan met een drukbezochte open dag. Oer-DCW’er Louis Rolevink was één van de gasten.

18 september