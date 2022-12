Aanleg nieuw zonnepark op Zuid-Eschmarke begonnen

Het zonnepark ten oosten van Stroinkslanden is een initiatief van de lokale energiecoöperatie Enschede Energie. Die legt in totaal drie van deze velden aan in de stad: eentje aan de Allemansveldweg/Verwooldsweg, een aan de Holterhofweg en een aan de Kromhofsweg. Daarvoor moeten onder meer kabels worden gelegd naar het transformatorstation aan de Vlierstraat. Die lopen door Stroinkslanden, onder meer langs de Vlierstraat.

‘Bomen kappen, jammer’

De aanleg van het zonnepark stuit op verzet uit de omgeving. Veel buurtbewoners betreuren het dat het groen en de houtwallen moeten wijken. „Het is duidelijk dat er zonneparken in Enschede en omgeving moeten komen, maar dat daar prachtige natuur voor moet wijken vind ik onbegrijpelijk”, aldus een wijkbewoner. „Was er nu echt geen andere plek te vinden waarvoor niet eerst prachtige oude houtwallen moeten sneuvelen? Bij Deventer liggen de zonnepanelen langs de snelweg, een prima plek. In Enschede gaan we eerst bomen kappen zodat we in een mooie boomrijke omgeving onze zonnepanelen kwijt kunnen. Zo ongelooflijk jammer.”