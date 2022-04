Actievoerders wijzen in Gronau op gevaarlijke combi van Urenco's uraniumopwerking en Poetins nucleaire praktijk

GRONAU - Oorlog in Oekraïne maar ook in Jemen maakt tastbaar hoe risicovol toepassing van kernenergie is, als nucleaire gevolgen dreigen. ‘Energietransitie en vrede in plaats van uraniumopwerking en oorlog', eisten vrijdagmiddag zo'n 200 fietsende demonstranten bij Urenco in Gronau, net over de grens bij Enschede.

Behalve de opwerkingsfabriek in Gronau zou ook de nucleaire centrifuge-ontwikkeling Enrichment-Technology-Company (ETC)in Jülich direct moeten worden stilgelegd, aldus de actievoerders. In Jülich hielden zo'n 25 activisten een wake.

„Wij veroordelen de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Die brengt de mensen onmetelijk leed en dood. Wij zijn gealarmeerd over het feit dat Oekraïnse atoominstallaties ook doel van militaire aanvallen van de Russische troepen zijn. In meerdere van deze installaties bevindt zich door Urenco verrijkt uranium in de brandstofelementen”, stelde Marita Boslar van Aktionsbündnis Stop Westcastor.

Urenco belevert ook de Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf, die betrokken zijn in het militaire conflict in Jemen, maar ook in de Belgische kernreactoren Tihange en Doel.

Russische zorgen over Poetins nucleaire praktijk

Vladimir Slivyak van de Russische milieuorganisatie Ecodefense ging in Gronau in op de mogelijkheden om Poetins oorlog te stoppen. Hij eiste ook een embargo voor kerntechnologie en kernbrandstof; talrijke EU-laden werken nog steeds samen met Rosatom.

„President Vladimir Poetin had genoeg geld om een oorlog te beginnen. Dit geld kwam van de verkoop van fossiele én nucleaire brandstof aan de EU. En deze handel gaat nog steeds door, ondanks de oorlog. Dit geld dat Vladimir Poetin krijgt uit de brandstofhandel wordt omgezet in kogels, kanonnen en raketten.”

Duitsland als stille kernmacht

Jens Dütting van Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen stelde dat uraniumverrijking een factor is in het proces om materiaal voor kernwapens te kunnen maken. „Door de uraniumopwerkingsfabriek in Gronau en centrifuge-firma ETC in Jülich heeft de bondsrepubliek de status van een stille kernmacht. En met de nieuwe F35-bommenwerpers voor de in de Eifel opgeslagen Amerikaanse atoombommen handelt Duitsland tegen het VN-kernwapenverbodsverdrag! Wij eisen een einde aan de uraniumverrijking en ondertekening van het VN-kernwapenverbodsverdrag in plaats van zich door Poetin tot een nucleaire wapenwedloop te laten verleiden.”

Urenco voorziet Pentagon van nieuwe kernreactoren

Bij de protestactie werd ook Urenco bekritiseerd voor het ontwikkelen van nieuwe kernreactoren voor onder andere het Pentagon. Deze moeten draaien op circa 20 procent-uranium. Udo Buchholz van het Bundesverband Bürgerinitiatieven Umweltschutz (BBU): „Met de ontwikkeling van nieuwe kernreactoren torpedeert Urenco de energietransitie, want bekend is dat kerncentrales niet flexibel genoeg zijn voor de combinatie met vernieuwbare energie.”

Meer anti-kernenergie- en vredesgroepen zullen deze paasdagen met protestacties in heel Duitsland voor vrede en ontwapening demonstreren.