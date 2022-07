Actievoerende Twentse huisartsen op weg naar het Malieveld

Ongeveer de helft van de Twentse huisartenpraktijken zijn vandaag gesloten. De zorg die niet kan wachten tot maandag wordt overgenomen door de drie huisartsenposten in het gebied, waar de achterblijvende artsen extra diensten draaien. Ook in de Achterhoek is een groot deel van de praktijken dicht.

Rond 10.00 uur vertrok een grote groep huisartsen vanaf het Gezondheidspark in Hengelo met meerdere bussen naar Den haag. Anderen gaan per trein die kant op. Ze dragen allemaal witte shirts met daarop het aantal patiënten waar zij in hun praktijk verantwoordelijk voor zijn.

Belangrijk signaal

Er worden tussen de 5000 en 10.000 betogers verwacht. Arts Marinka Hamstra: „Ik hoop dat het rustig op de wegen blijft en dat we niet vast komen te staan door bijvoorbeeld een boerenprotest. Want dit is een belangrijk signaal dat we willen afgeven. Iedereen in Nederland heeft recht op goede huisartsenzorg.”

Door wachtlijsten in andere sectoren in de zorg - bijvoorbeeld de ggz - komen steeds meer taken bij de huisartsen terecht. Ook zorgtaken die daar niet thuishoren. Terwijl er in veel plaatsen al een tekort aan dokters bestaat. In sommige plaatsen, zoals in Enschede en Almelo, heeft daardoor niet eens elke patiënt een eigen huisarts.