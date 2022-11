Adviesbureau ICTRecht breidt uit: ook vestiging in Enschede

ENSCHEDE - Adviesbureau ICTRecht, actief op het gebied van recht, ICT-zaken, informatiebeveiliging en privacy, komt naar Enschede. Met ingang van 1 januari vestigt de onderneming zich in My Office, het bedrijfsverzamelgebouw met flexwerkplekken aan de Wethouder Beversstraat.

Juridisch dienstverlener ICTRecht gaat met de nog te openen locatie in Enschede vier vestigingen tellen. Het bedrijf heeft al kantoren in Amsterdam en Groningen en is sinds oktober ook gevestigd in Maastricht. Vanuit de locatie Wethouder Beversstraat denkt ICTRecht de bestaande opdrachtgevers in Twente beter te kunnen bedienen.

Drie medewerkers

Die klanten uit de regio zijn bijvoorbeeld webhosting- en ict-bedrijven, overheidspartijen en zorginstellingen. De ICTRecht-vestiging in Enschede begint in januari met drie medewerkers, de locatie komt onder leiding te staan van Iris de Groot, die ook de directie voert over het filiaal Groningen.

Met de uitbreiding naar Twente komt ICTRecht volgens eigen zeggen dicht op de bakermat van technologische ontwikkelingen in deze regio te zitten. Het bedrijf noemt in dat verband het Kennispark, de Technology Base en het High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo. Directeur De Groot in een persbericht: „Twente is een vooruitstrevende regio. Dit sluit goed aan bij ICTRecht. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan in deze ondernemende en innovatieve regio.”

Dynamische plek

Het bedrijf is blij met de vestiging in My Office in de Wethouder Beverststraat. „Het nieuwe kantoor is een dynamische plek waar de ontmoeting tussen talent, specialisten en organisaties”, zo meldt ICTRecht.