Afvalbak met unieke doneerbeugel voor plastic flesjes in Enschede

Primeur PVV met debat ‘actuali­tei­ten­raad’ in Enschede

ENSCHEDE - De politiek in Enschede houdt maandag de eerste ‘actualiteitenraad’: een (kort) raadsdebat over één of meer actuele kwestie(s). De PVV wil met loco-burgemeester Niels van den Berg in discussie over de 100 dagenbrief van burgemeester Roelof Bleker.

23 mei