Al gespot? Enschede is omgetoverd tot een groot lichtspektakel

Hengelo en Wierden aan kop met bezit elektri­sche auto’s in Overijssel, zoek uw gemeente op de interactie­ve kaart

HENGELO - In de Twentse gemeenten Hengelo en Wierden is het aantal elektrische auto’s het grootst. Van de in totaal 13.098 in Overijssel geregistreerde elektrische voertuigen, rijden er 2521 in Hengelo. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf en laadpaalleverancier Zonneplan, op basis van cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

12 december