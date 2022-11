Altijd al een toffe band in je huiskamer willen hebben? ‘Gluren bij de buren’ klopt aan de deur in Enschede

Op de deel of in een studentenkamer

Die overigens ook hard op zoek is naar de rappers, jazzbands, goochelaars, verhalenvertellers of balletdansers en spoken word-artiesten die Enschede rijk is. De juiste match tussen huiskamer en artiest is zondag 5 februari (12-17 uur) te zien. Iedereen die wil kan een rondje Enschede doen en zelf bepalen waar ’ie naar binnen wil. Gratis, of voor een vrije gift. Wie zijn deur gastvrij open zet, hoeft niet over een enorme huiskamer te beschikken. Een vrijstaande boerderij of knusse studentenkamer en alles wat er tussenin zit mag ook.