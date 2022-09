Angelo Talamini, Henk Elsink, alle bieren op een rij: muren vol verrassende verhalen

met video„Er is zoveel creativiteit in de stad en we lopen er gewoon aan voorbij. Daar wilden we verandering in brengen.” Dat zegt Bjorn de Voer van Enschede Promotie. Zo werd de streetartroute geboren. Een wandeling langs twintig bestaande kunstwerken in de stad, maar vooral langs twintig verhalen. In 3,4 kilometer krijgt de wandelaar een beeld van de creativiteit in de stad.