Audentis, de ‘stier van Enschede’ gaat zich nog meer in de stad vertonen

Het was even wachten, maar uiteindelijk werd het jubileumfeest dubbel en dwars gevierd. De studentenvereniging van vijfhonderd man en vrouw pakten uit voor dit feestje. Commissielid jubileum Luuk Scheuneman. „Dat geeft voldoening. Het toont hoe trots Audentis-leden zijn op de vereniging.”

Kritiek op de organisatie krijgt Luuk voortdurend te horen. „Dat ben ik wel gewend”, zegt hij. „Audentis-leden zijn kritisch. Dat hoort bij de vereniging. Een echt groot punt nu is de bierprijs: die ging van 90 cent naar 1 euro. Ook wij hebben last van de inflatie.”

Tarek ziet ook dat de stad Audentis steeds meer omarmt. En dat is historisch gezien ook geheel terecht, vindt Tarek. „Pas in 1970 gingen er studenten in de stad wonen. Tot die tijd zaten alle studenten op de campus van de UT. Er gold een campusplicht: als je aan de UT wilde studeren, moest je op de campus wonen. Omdat je er qua voorzieningen net als nu alles had, bestond er geen reden om naar de stad te gaan. De studenten die de eerste studentenhuizen van de stad oprichtten, SHE-huizen OD en Patatras, braken daarmee. Al vrij snel ontstonden uit die huizen de studentenvereniging Cheiron, in 1981. Na fusie met vereniging Rossinant ontstond Audentis, in 1996.”