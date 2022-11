Automobilist botst op file A35: man (39) in middelste van drie betrokken auto's overlijdt

Weg nog dicht

Als gevolg van het ongeval is een file ontstaan in de richting van de Duitse grens na een ongeluk op de weg. De A35 in de richting van de Duitse grens is nog dicht. Die staat een file vanaf Hengelo in de richting van de grens met Duitsland. Rijkswaterstaat verwacht dat de hinder op de weg tot in ieder geval 20.30 uur duurt en adviseert automobilisten om te rijden.