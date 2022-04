Belegger slaat z’n slag en Enschedees gezin in nood grijpt mis: ‘Waar kan ik heen met mijn gezin?’

Tuinmuur in Enschede voor 3e keer in jaar door auto geramd: ‘Is wel genoeg zo’

ENSCHEDE - Anita Stein wilde dinsdagavond even na elven in bed stappen toen ze een enorm klap hoorde. In haar tuin, die grenst aan de Noord Esmarkerrondweg, lag een auto op z’n kant. Voor de vierde keer binnen een jaar raakte de tuinmuur beschadigd. Althans nog meer beschadigd dan die door eerder ongelukken al was.

30 maart