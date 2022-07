Bezorgde ouders luiden noodklok na dodelijk ongeval: ‘Er moet snel iets veranderen’

ENSCHEDE - In het tussenuur een bezoekje naar de supermarkt eindige afgelopen week in een noodlottig ongeluk met dodelijke afloop voor de 16-jarige Floris uit Enschede. De verslagenheid is groot bij klasgenoten, ouders en docenten van het Kottenpark. Daarom startten zij maandag de petitie om het kruispunt bij het Kottenpark Lyceum veiliger te maken.

In drie uur tijd werd de petitie al ruim tweehonderd keer ondertekend. Het laat zien hoe groot de angst en het verdriet zijn voor nóg zo’n tragisch ongeluk. „Ik vind het belangrijk om de aandacht van mensen te trekken voor deze gevaarlijke verkeerssituatie”, vertelt Erika Götzke, initiatiefnemer van de actie. „Er moet zo snel mogelijk iets veranderen aan de Deurningerstraat.” In dezelfde straat reed in 2020 een auto met hoge snelheid een huis binnen. Terwijl er iedere dag vele scholieren over bij het kruispunt van de Deurningerstraat steken. Op weg naar school of, om net als Floris, in het tussenuur naar de supermarkt te gaan.